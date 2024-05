Zanetti: «Lautaro Martinez bandiera? Presupposti. L’Inter unisce»

Zanetti ha parlato nuovamente di Lautaro Martinez e del suo rinnovo con l’Inter. Il vicepresidente ha poi parlato della festa scudetto.

RINNOVO E BANDIERA − Javier Zanetti ha parlato nuovamente dopo averlo fatto sul suo fumetto «Non c’è da preoccuparsi perché lo ha detto anche lui pubblicamente. Lui è molto felice come noi e anche la sua famiglia. Ma tutti i giocatori di questa rosa hanno dimostrato grande orgoglio di continuare a indossare la maglia dell’Inter. C’è un grande valore umano in questo gruppo. Lautaro Martinez bandiera? Già da sei anni con noi, i presupposti ci sono. Per come lo vedo, lui dimostra questo senso di appartenenza e ci tiene. Da quando lui è con noi ha dimostrato sempre grande rispetto».

FESTA − Zanetti ci tiene a ricordare la grande festa scudetto dell’Inter, cha ha unito gli interisti di tutto il mondo: «Mi è rimasta la quantità di persone che ha festeggiato questo traguardo. I nostri tifosi lo aspettavano questo momento e hanno espresso questa allegria in modo grandissimo. Non solo in Italia, ma da tutto il mondo arrivano questi messaggi. Noi facciamo sentire vicini anche chi è lontano». La festa scudetto ha abbracciato praticamente tutto il mondo con i tantissimi tifosi dell’Inter a celebrare il titolo.