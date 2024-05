Zanetti: «Inzaghi? Ha in mente dei giocatori! Zhang, pochi giorni»

Zanetti ha parlato di Simone Inzaghi, tecnico neo scudettato con l’Inter. Il vicepresidente si è espresso su mercato e Steven Zhang.

MOLTO CRITICATO − Dopo aver parlato di Lautaro Martinez e dello scudetto, Javier Zanetti ha celebrato anche Simone Inzaghi: «L’anno scorso in un momento dove non arrivavano i risultati è stato molto criticato. Ma da parte nostra c’era la consapevolezza e la sicurezza che lui insieme a noi poteva uscire da questa situazione. Lo ha dimostrato con la finale di Champions League e quest’anno con lo scudetto. Se lo merita perché si è fidato tantissimo col suo lavoro».

FERGUSON − Continua Zanetti, che risponde alla domanda se Inzaghi possa ripercorrere le gesta di Sir Alex Ferguson al Manchester United, ma sulla panchina dell’Inter: «Complimenti a Inzaghi per il lavoro fatto insieme al suo staff in questi anni. Bisogna vivere il presente, mi auguro possa vivere una carriera alla Ferguson, maestro di calcio».

ZHANG E MERCATO − Infine, conclude Zanetti su due temi molto importanti: «Qualcosa già l’abbiamo fatto. Ci sarà un confronto per rendere la squadra ancora più competitiva, anche se la squadra lo è già. Il mister ha in mente i giocatori da selezionare per migliorarsi anche l’anno prossimo. Il nostro obiettivo è essere sempre competitivi e arrivare fino in fondo. Dobbiamo fare il nostro percorso e cercare di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni. Zhang? Ci sentiamo spesso, lui è sempre molto felice. Strafelice per la vittoria del campionato, mancano pochi giorni e speriamo di continuare tutti insieme».