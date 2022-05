Inter-Sampdoria, oggi ripresa degli allenamenti: ultima preparazione

Inter-Sampdoria comincia oggi, almeno ad Appiano Gentile. In giornata si torna al centro sportivo per cominciare l’avvicinamento all’ultima partita della stagione.

SETTIMANA DIMEZZATA – Dopo la trasferta di Cagliari Simone Inzaghi ha dato ben due giorni di riposo alla squadra, viste le fatiche tra la Coppa Italia e il viaggio in Sardegna di domenica. Oggi riprendono gli allenamenti in vista di Inter-Sampdoria, ultimo appuntamento stagionale. La partita che conclude la Serie A si giocherà domenica alle 18 al Meazza, come noto in contemporanea con Sassuolo-Milan. Da valutare le condizioni di Matias Vecino, assente nelle ultime due partite per un leggero infortunio. Ma l’uruguayano ormai è quasi un ex, visto che il suo contratto scadrà il 30 giugno e non sarà rinnovato. Per Inter-Sampdoria, a oggi, gruppo pressoché al completo per Inzaghi (ma servirà una mano dal Sassuolo per festeggiare).