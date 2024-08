Correa, la speranza Genoa si allontana? Contatti con un ex compagno

In questi giorni si è parlato del Genoa come opzione per Correa, uno dei giocatori che l’Inter deve necessariamente piazzare entro il 30 agosto. Ma ora i rossoblù stanno puntando su un altro giocatore per il reparto offensivo: lo annuncia Sky Sport.

DA CEDERE PER FORZA – L’augurio di molti tifosi dell’Inter è che l’assist per il gol di Marcus Thuram nell’amichevole di questo pomeriggio col Genoa sia l’ultimo atto di Joaquin Correa in nerazzurro. Dopo tre anni fallimentari, con un imbarazzante prestito al Marsiglia con zero gol stagionali, il Tucu è il principale esubero di questa parte finale del mercato. Servirà trovare una squadra – a titolo definitivo – e negli scorsi giorni era emerso il Genoa come possibilità, preferibilmente non prima di sabato visto che sarà l’avversario in Serie A. Ma ora, più che Correa, c’è altro che stanno valutando i liguri e bisognerà capire se porterà a scartare definitivamente l’argentino.

Niente più Correa per il Genoa? Più che l’esubero Inter c’è un altro

L’ALTERNATIVA – È, curiosamente, un ex compagno di Correa nella scorsa stagione l’obiettivo che ha puntato il Genoa nella giornata di oggi. Si tratta di Amine Harit, fantasista marocchino classe ’97 da un anno al Marsiglia (ex Schalke 04). Sky Sport parla di primi contatti con l’OM per cercare di capire la fattibilità dell’operazione. Era già stato seguito nel 2019, si può lavorare su un prestito con diritto di riscatto. Un altro nome per il Genoa è quello di Fabio Silva, centravanti portoghese del Wolverhampton. Da capire se i rossoblù riusciranno a sistemare l’operazione attaccante prima dell’Inter sabato. L’arrivo di un nuovo giocatore offensivo, che sia Correa o un altro, innescherà un effetto domino. Questo perché sbloccherà il passaggio di Albert Gudmundsson alla Fiorentina, ma di conseguenza anche quello di Nicolas Gonzalez dai viola alla Juventus.