Fontanarosa da Chelsea-Inter al mercato: ora spazio alla cessione

Fontanarosa ha giocato oggi gli ultimi minuti di Chelsea-Inter, subentrando al 72′ a Bisseck. Per il giovane difensore, reduce da un prestito al Cosenza in Serie B, ora è in chiusura una nuova cessione.

DI NUOVO IN USCITA – Per Alessandro Fontanarosa un mese di ritiro con l’Inter, l’amichevole di oggi col Chelsea e la partenza. Il difensore classe 2003 saluterà i compagni nelle prossime ore, visto che non farà parte della rosa di Simone Inzaghi. Per lui pronto un nuovo trasferimento e la possibilità di giocare di più rispetto a quanto non avrebbe probabilmente fatto in nerazzurro.

Fontanarosa chiude con Chelsea-Inter: ora può firmare

IL PERCORSO – Le parole di Fontanarosa dopo Chelsea-Inter sanno molto di conclusione dell’esperienza: «Ho preso questo ritiro seriamente per migliorarmi e per far vedere che sono migliorato, è andata bene», ha detto fra le altre cose. All’inizio della settimana che sta per cominciare è prevista la chiusura del suo passaggio alla Reggiana, nuovamente in Serie B dove già ha giocato la scorsa stagione col Cosenza. A Reggio Emilia ritroverà William Viali, già suo allenatore nella parte finale dell’ultimo campionato (tre presenze sulle ventuno complessive). Per Fontanarosa sarà un prestito, con l’Inter che manterrà il controllo del cartellino.