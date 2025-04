Ranocchia analizza: «All’Inter è mancato un giocatore. Pareggio giusto»

Milan-Inter, la prima di due match di Coppa Italia, finisce in pareggio. Partita equilibrata con occasioni da ambo i lati. Tutto rinviato per il match di ritorno che si disputerà il 23 aprile.

ASSENZE PESANTI – L’Inter, nonostante le numerose assenze e alcuni rientri dagli infortuni, disputa una buona partita contro il Milan. Le assenze di Lautaro Martinez, Denzel Dumfries e Federico Dimarco (a riposo) hanno pesato sull’economia di gioco dei nerazzurri. Malgrado queste defezioni di formazione, i campioni d’Italia hanno provato in più di un’occasione di vincere la partita. Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter, su Sport Mediaset, si è espresso così sul gol di Hakan Çalhanoğlu e l’assenza di Denzel Dumfries: «Per quanto riguarda le assenze, forse l’Inter ha sofferto di più sulla fascia destra dove Rafael Leao ha messo in seria difficoltà Bisseck e Darmian. Probabilmente, tra tutte le assenze, quella dell’olandese credo sia stata tra le più significative. Riguardo Çalhanoğlu, dico che è un giocatore fortissimo e ci ha abituato a questi gol».

L’Inter dopo il gol subito ha trovato la reazione giusta

MENTALITÀ – L’Inter pareggia il primo match di Coppa Italia contro il Milan. Il difensore continua la sua analisi sui nerazzurri: «Il gruppo dell’Inter è forte e ciò si percepisce fuori dal campo. Dobbiamo riconoscere che il Milan ha giocato un’ottima partita. L’ha preparata molto bene aspettando i nerazzurri dietro per poi ripartire con Theo Hernandez, Leao e Walker che hanno gamba per ripartire. Però i campioni d’Italia hanno sempre questa mentalità e forza che riescono ad esprimere soprattutto nei momenti difficili. È in queste occasioni che la squadra di Inzaghi si riesce a compattare per rimettere in piedi una partita complicata. L’Inter questa sera ha fatto qualcosina in più, dove entrambe le squadre ci hanno regalato un derby di ritorno tutto da giocare». Tutto rinviato al 23 aprile dove si spera Simone Inzaghi potrà contare sulla disponibilità di tutti i giocatori per avere più soluzioni possibili in campo.