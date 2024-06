Sabatini ipotizza: «Cambi Italia? Frattesi più un altro dell’Inter!»

Sabatini ipotizza tre cambi in vista di Spagna-Italia, seconda partita del gruppo B per gli azzurri. A detta sua, fuori sia Frattesi e un altro dell’Inter.

CAMBI – In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Sandro Sabatini ipotizza tre cambi per l’Italia, in vista della sfida contro la Spagna a Euro 2024. Oltre Frattesi, un altro dell’Inter: «Per me Spalletti fa due cambi: Cristante al posto di Frattesi e Calafiori per Mancini con Bastoni sul centro-sinistra. Sono ipotesi da lontano, perché immagino una cosa che noi sottovalutiamo sempre: gli allenatori fanno le formazioni in base alle caratteristiche delle squadre avversarie. Frattesi è stato quello più rimproverato da Spalletti, evidente che è uno splendido incursore, ma in una partita più tattica Cristante ha più geometrie. Poi altra ipotesi: dentro Mancini con la Calafiori al posto di Dimarco».

Verso Spagna-Italia, Spalletti prepara qualche cambio

ATTESI CAMBI – L’Italia ha esordito positivamente a Euro 2024, vincendo in rimonta contro l’Albania per 1-2 grazie ai gol dei giocatori dell’Inter Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. In vista della partitissima contro la Spagna, Spalletti potrebbe cambiare qualche pedina. Scalpita Bryan Cristante, centrocampista della Roma, che potrebbe sostituire o Davide Frattesi oppure Jorginho. Da capire anche le mosse in difesa: quindi se Bastoni rimarrà al centro della difesa con Calafiori a sinistra oppure se ci sarà un cambio con l’inserimento di Gianluca Mancini.