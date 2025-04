Tacchinardi avvisa l’Inter: «Il Milan, se centrato, ti mette in difficoltà»

Alessio Tacchinardi, ospite nel post partita di Empoli-Bologna di Mediaset su Canale 5, ha parlato anche dell’altra semifinale di Coppa Italia, in programma domani tra Milan e Inter.

IL COMMENTO – Alessio Tacchinardi, dopo aver analizzato la prima semifinale di Coppa Italia, andata in scena tra Empoli e Bologna, con il netto 3-0 in favore dei rossoblù, ha parlato anche del derby di domani sera. Per l’ex giocatore della Juventus, l’Inter resta favorita, ma il Milan può mettere in seria difficoltà i nerazzurri come fatto nei precedenti incontri: «Sulla carta non c’è partita perché l’Inter fa le cose con una ferocia e un’attenzione incredibili. Ma un Milan centrato e se va al massimo ha delle individualità che nell’uno contro uno mettono in difficoltà e già lo ha fatto come l’Inter. Può veramente mettere in grosse difficoltà l’Inter».