Zanchetta: «Episodi decisivi! Oggi c’è tanto rammarico»

Archiviata la sconfitta contro il Trabzonspor, il tecnico dell’Inter Primavera, Andrea Zanchetta, ha parlato dell’eliminazione dalla Youth League.

RAGAZZI – Andrea Zanchetta, allenatore della Primavera dell’Inter, ha parlato al termine della sconfitta contro il Trabzonspor in Youth League. Queste le sue parole al canale ufficiale dell’Inter: «Avremmo meritato di vincere, però queste partite si giocano sugli episodi e pazienza. C’è rammarico, i ragazzi ci hanno creduto e provato fino alla fine. Non siamo stati fortunati nei momenti decisivi, è mancata qualità sotto porta e incisività. Un ambiente incredibile, a livello giovanile. È stata un’esperienza bellissima per i ragazzi e per noi dello staff, hanno dimostrato grande personalità, affrontando la gara con sacrificio e la giusta voglia. Mi sono piaciuti tanti. Il passaggio del turno sarebbe stato il coronamento di un percorso fantastico. Non cambia nulla, abbiamo solo un po’ di rammarico. Sicuramente penseremo che abbiamo fatto un percorso bellissimo. Guardo la realtà: i ragazzi hanno fatto benissimo e sono cresciuti partita dopo partita. La partita è stata gestita molto bene, oggi purtroppo sono delusi, e dovremo essere noi a stargli vicini. Dovremo aiutarli a essere pronti per domenica, quando si tornerà in campo».