Jacobelli: «Inter, tanti impegni per tre obiettivi. La scelta di Inzaghi non mi stupisce»

L’Inter di Inzaghi grazie alla bravura dei suoi giocatori ed allenatore è costretto ad un tour de force non indifferente. Xavier Jacobelli presenta il derby di Coppa Italia con un’Inter favorita ed un Milan assetato di riscatto.

CONVINZIONE – L’Inter domani affronterà il Milan in coppa Italia, l’unica squadra quest’anno che è riuscita a mettere in crisi le certezze dei nerazzurri più di una volta. Il giornalista Xavier Jacobelli, su Sky, analizza lo stato attuale dell’Inter e l’operato di Simone Inzaghi: «L’Inter è alla prima di 8 partite nell’arco temporale di 25 giorni, tra campionato, coppa Italia e Champions League dove affronterà in due riprese il Bayern Monaco. È evidente che Simone Inzaghi sia chiamato ad ottimizzare nel modo migliore le energie tra squalifiche ed infortuni. Ma questo, però, non gli vieta di puntare al traguardo finale anche in Coppa Italia. Sappiamo benissimo della convinzione di Inzaghi che questa Inter possa arrivare fino in fondo in ciascuna delle tre competizioni. Il Milan invece è chiamato ad una prova d’orgoglio».

L’Inter deve dosare le forze per continuare la lotta scudetto

GESTIONE – L’Inter, secondo il giornalista Jacobelli, per continuare il grosso sforzo fatto fino ad ora deve continuare rotazioni sistematiche: «Dobbiamo sottolineare quale sia la forza dell’organico nerazzurro che può permettersi di ruotare i propri giocatori in virtù delle enormi potenzialità messe a disposizione di Simone Inzaghi, che è bravissimo ad ottimizzare le forze. Per quanto riguarda le scelte di formazione mi rimetto alle valutazioni di Inzaghi che insieme ai suoi collaboratori sa benissimo le condizioni atletiche e psico fisiche dei propri calciatori. Rammento anche che in virtù di quelle 8 partite in 25 giorni, qualora Arnautovic non dovesse partire titolare ci sarebbero anche ragioni di gestione di energie. Più avanti ci sarà Parma e gli altri impegni a seguire. La scelta di Correa non mi stupirebbe perché sarebbe una normale gestione delle energie dei de giocatori da parte del tecnico nerazzurro».