Lautaro Martinez: «Fatto il massimo, ma tempi stretti!» Poi carica

Lautaro Martinez conferma la sua assenza domani per Milan-Inter di Coppa Italia. Il capitano nerazzurro ha voluto poi caricare ambiente e compagni,

FATTO IL MASSIMO – Lautaro Martinez conferma il proprio forfait in vista della semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. L’attaccante argentino, che oggi in conferenza stampa è stato anche interpellato da mister Simone Inzaghi, non sarà del derby. Al suo posto, si prepara a scendere in campo l’altro argentino Joaquin il Tucu Correa, che dovrebbe vincere il duello con Marko Arnautovic. Ma il capitano dell’Inter, Lautaro, su Instagram ha comunque voluto dire la sua alla vigilia della grande partita rincuorando compagni e tifosi. Queste le sue parole: «Ho fatto il massimo per esserci domani sera, ma purtroppo i tempi sono stretti. La stagione è lunga e i nostri obiettivi sono ancora tanti. Ci vediamo presto in campo».

Lautaro Martinez punta al Parma e al Bayern Monaco

RIENTRO – Lautaro Martinez dunque non ci sarà nella partita di domani tra Milan e Inter. L’attaccante e capitano argentino non potrà aiutare i suoi compagni in campo, ma sicuramente supporterà il gruppo da fuori, come già fatto contro l’Udinese nell’ultima uscita di campionato, vinta dai nerazzurri per 2-1. Il Tucu Correa prenderà il suo posto. Lautaro punterà a ritrovare quantomeno la panchina a Parma per poi esserci al 100% contro il Bayern Monaco in Champions League.