Tarantino: «Inter, un percorso eccezionale in Youth League! La sconfitta non toglie nulla»

Al termine della sfida di Youth League, il direttore tecnico del settore giovanile dell’Inter, ha parlato dell’eliminazione contro il Trabzonspor ai canali ufficiali del club.

DISPIACIUTI – Massimo Tarantino, direttore del settore giovanile nerazzurro, dopo la sconfitta dell’Inter Primavera contro il Trabzonspor nei quarti di finale della UEFA Youth League, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: «Dispiaciuti per i ragazzi, ci tenevano tantissimo. Una sconfitta che non toglie nulla, un bellissimo percorso e una bellissima esperienza che ci hanno fatto vivere. Otto partite vinte, questa purtroppo non è andata come volevamo. Un’esperienza che li farà crescere. Oggi hanno vissuto per la prima volta cosa significa giocare davanti a quaranta mila persone. Speriamo che anche questo possa essere un pezzetto di crescita per il futuro. Abbiamo vinto tutte le partite nella prima parte e abbiamo espresso un calcio migliore rispetto a oggi, magari condizionati un po’ dall’atmosfera. Una sconfitta non toglie il valore della squadra, non toglie nessun tipo di potenziale a questa squadra».