Luis Henrique, l’Inter chiede informazioni! Numeri importanti – Sky

L’Inter ha messo gli occhi sul brasiliano Luis Henrique. I nerazzurri hanno chiesto informazioni per il 23enne dagli ottimi numeri.

PISTA NUOVA – L’Inter mantiene gli occhi attenti anche per quanto riguarda il calciomercato. Matteo Barzaghi, noto giornalista per Sky Sport, ha tirato fuori un nome inedito. Si tratta di un’ala brasiliana che gioca al Marsiglia. Questo il posto andato direttamente sul suo account X: «Inter chieste informazioni all’Olympique Marsiglia per l’ala destra brasiliana Luis Henrique. 23 anni, 29 presenze e 9 gol in stagione finora. Pista eventualmente non semplice. Su di lui ci sono anche altri grandi club europei». Insomma, un profilo che rientra nelle linee guida promesse dalla proprietà americana Oaktree. Il brasiliano è una pista quindi da tenere in considerazione. Il ragazzo è stato per pochi mesi anche compagno di squadra di Valentin Carboni, che la scorsa estate si trasferì appunto al Marsiglia, per poi fare nuovamente ritorno all’Inter a gennaio dopo la rottura del crociato.

L’Inter mette gli occhi su Luis Henrique: ecco quanto vale

PROFILO – Luis Henrique ha contratto in scadenza nel 2028 e ad oggi il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 18-20 milioni di euro. L’Inter sta andando alla ricerca di nuovi giocatori, che possano differenziarsi dal parco attaccanti attuale. Ossia calciatori da uno contro uno, capaci di creare superiorità saltando l’uomo. Il brasiliano, oltre ad agire da ala sinistra di attacco, può anche giocare come centrocampista di destra.