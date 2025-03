Non solo l’Inter su Guler. Parla Monchi: «Aston Villa cerca un giocatore così!»

L’Inter è una delle squadre più accreditate per l’ingaggio di Arda Guler nella sessione estiva di mercato. Tra le concorrenti al turco vi è anche l’Aston Villa, il cui ds si è espresso in questi termini sul punto.

LA SITUAZIONE – L’Inter ha individuato in Arda Guler una delle soluzioni ideali per rinforzare la parte offensiva della squadra in vista della prossima stagione. I nerazzurri, ancora alle prese anche con i discorsi relativi al complicato approdo di Nico Paz a Milano, sono però consapevoli dell’esistenza di varie pretendenti al calciatore classe 2005. Tra di esse figura l’Aston Villa, attualmente nono in classifica a 4 punti dal Chelsea quarto, il cui direttore sportivo Monchi si è pronunciato con schiettezza sul tema.

Monchi certifica l’iscrizione dell’Aston Villa alla corsa per Guler: Inter alla finestra

LE DICHIARAZIONI – Come riportato da Sport Mediaset, il ds dell’Aston Villa, con un passato anche alla Roma, ha aperto all’arrivo di Guler a Londra nella prossima stagione. Nello specifico, le sue parole hanno denotato un apprezzamento e una considerazione molto elevati degli inglesi nei riguardi del talento turco: «Lo conosco bene, potrebbe interessarci. Si tratta di un giocatore di grande tecnica, può ricoprire i ruoli in cui stiamo cercando dei rinforzi».

L’Inter, in questo quadro, drizza le antenne per evitare di farsi superare nella corsa al classe 2005.

LO SCENARIO – I nerazzurri, infatti, sono consapevoli che nel presente si potrà decidere molto del futuro di uno dei talenti più puri del calcio europeo. Fare attendismo, in questo momento, potrebbe essere determinante in termini negativi nella corsa al calciatore “battezzato” da Hakan Calhanoglu come potenziale campione. Guler non attenderebbe l’Inter all’infinito: esserne consapevoli è il primo passo per scongiurare soluzioni non desiderate.