Milan-Inter, Inzaghi ne ritrova uno! Chance per l’argentino – Sky

L’Inter affronterà il Milan nel prossimo incontro di Coppa Italia. Inzaghi è costretto a numerose rotazioni. In avanti grande chance per un giocatore come spiegato da Matteo Barzaghi su Sky Sport.

BALLOTTAGGIO – Milan-Inter di Coppa Italia si giocherà domani alle ore 21.00, dove saranno previsti circa 65mila spettatori. Gli infortuni di Denzel Dumfries e Lautaro Martinez non aiutano il tecnico nerazzurro nelle scelte, come il recente rientro da un infortunio di Federico Dimarco. Matteo Barzaghi su Sky spiega le possibili mosse del tecnico piacentino: «In attacco Correa è in vantaggio rispetto ad Arnautovic. Il ‘Tucu’ è stato provato da Inzaghi insieme a Marcus Thuram, quindi potrebbe essere questa la coppia scelta da mettere in campo domani. Bisogna sottolineare il gran lavoro dell’austriaco. A gennaio molte squadre si sono interessate ad Arnautovic, come il West Ham. Il ragazzo ha sempre risposto che avrebbe voluto aiutare i suoi compagni fino alla fine. Da quel momento in poi, dove il giocatore viene messo in discussione per il suo rendimento, inizia a giocare e segnare gol determinanti».

Milan-Inter, ballottaggio in avanti tra Arnautovic e Correa

GRANDE CHANCE – Il giornalista di Sky sottolinea il buon momento dell’austriaco ma anche la grande chance che ha Correa nel giocare il derby: «Arnautovic segna con la Fiorentina a San Siro, con il Monza, in coppa Italia con la Lazio e anche nell’ultima di campionato è andato a segno contro l’Udinese. Lo stesso lavoro che dovrebbe fare Correa. Ricordiamo che durante l’ultimo incontro di Serie A, Arnautovic ha chiesto il cambio per un problema fisico. Quindi sarà molto probabile l’impiego di Correa in coppa Italia. L’argentino l’estate scorsa era fuori dall’Inter, a tal punto da non essere inserito nella lista Champions League. Poi è stato bravo a lavorare in silenzio. Schierato contro il Verona fa un gol e due assist. Mentre contro Genoa ed Udinese meno bene. Però è stato bravo a ritagliarsi silenziosamente il suo spazio. Adesso otoccherà lui a dimostrare il suo valore».