Spagna-Italia, Spalletti valuta pochi cambi: Frattesi rischia? Le ultime

Dopo la vittoria con l’Albania, Luciano Spalletti sta valutando con attenzione alcune modifiche alla formazione dell’Italia in vista del prossimo incontro cruciale contro la Spagna a Euro 2024. A tal proposito, Davide Frattesi potrebbe essere uno dei “sacrificati” rispetto la formazione che ha esordito nella prima partita.

CAMBI IN VISTA – L’Italia ha vinto 2-1 contro l’Albania offrendo anche un ottimo calcio, in particolare nel primo tempo. In vista del prossimo impegno contro la Spagna, la formazione, nonostante la vittoria, potrebbe subire alcune variazioni. Luciano Spalletti valuta la possibilità di inserire Bryan Cristante titolare a centrocampo per rinforzare il reparto e limitare il possesso palla degli avversari. A centrocampo, il dilemma principale sembra riguardare la scelta tra Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini. Entrambi hanno mostrato buone capacità nella distribuzione del gioco, ma l’intenzione di Spalletti di limitare il possesso palla della Spagna potrebbe inclinare la scelta verso Bryan Cristante.

Frattesi o Pellegrini? Spalletti studia l’Italia migliore

IL SOGNO PROSEGUE – La sfida contro la Spagna rappresenterà una prova cruciale per le ambizioni dell’Italia a Euro 2024. Affrontare una squadra nota per il suo gioco possesso palla richiederà disciplina difensiva e capacità di sfruttare al meglio le occasioni in contropiede. Luciano Spalletti cercherà di mettere in campo la squadra migliore per conseguire un risultato positivo e continuare il percorso vincente a Euro2024.