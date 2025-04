Gosens: «Inter, una macchina perfetta! Sarà dura per il Bayern Monaco»

Nel corso dell’intervista a Copa TS, l’ex esterno dell’Inter, Roben Gosens, è tornato a parlare dell’Inter e della sfida di settimana prossima contro il Bayern Monaco.

COMPATTI – Robin Gosens, ex giocatore dell’Inter e attuale esterno della Fiorentina, nel corso dell’intervista rilasciata al podcast Copa TS, ha parlato del passato a Milano e della prossima sfida in Champions League contro il Bayern. Queste le sue parole: «Vincent Kompany sta cercando di minimizzare la situazione al Bayern, ma è davvero impensabile ciò che sta accadendo in questo momento con gli infortuni al club tedesco. Provi a convincerti da solo di essere alla pari, ma non può essere così. Contro l’Inter sarà una sfida molto complicata, molto difficile».

Inter, senti Gosens! Massima fiducia in tutti

LAVORO – Gosens infine, parla delle qualità del gruppo di Simone Inzaghi: «Per il Bayern Monaco – aggiunge Gosens – sarà un compito duro. L’Inter di adesso è una macchina perfetta, è forte quando ha la pressione alta e hanno una dote speciale. Nessuno sbaglia. Tutti sanno bene cosa devono fare, nessuno fa errori individuali e nessuno esce dai ranghi».