Orsi: «Martinez? Tra Audero e lui non c’è una grandissima differenza»

Orsi ha detto la sua su Josep Martinez. L’ex portiere, oggi opinionista, non lo ritiene ancora pronto per fare da primo all’Inter.

PERPLESSO – Nando Orsi, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, si esprime sull’imminente arrivo all’Inter di Josep Martinez. Il parere dell’ex portiere: «Martinez? Qualche dubbio. L’Inter è qualcosa di importante. Come secondo va benissimo, ma tra Audero e lui non c’è una grandissima differenza. Non mi ha dato l’impressione di essere Donnarumma o Meret o Vicario. All’Inter lo vedono come un grande portiere in prospettiva, rispetto a quando lo vedo io».