Sommer come Calhanoglu in Inter-Udinese! L’uomo in più di Inzaghi

Yann Sommer non è stato decisivo solamente tra i pali nella partita tra Inter e Udinese. Il portiere nerazzurro ha quasi pareggiato Hakan Calhanoglu in un dato.

PARATE DECISIVE! – Yann Sommer ha messo una firma importantissima sulla vittoria dell’Inter contro l’Udinese. Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro il portiere svizzero ha fatto capire il motivo per cui viene preferito a Josep Martinez nonostante le buonissime prestazioni dell’ex Genoa. Sommer fino al gol di Oumar Solet ha guardato la partita senza fare parate, poi è salito in cattedra e ha fatto tre parate decisive. Due incredibili tra l’altro, una su Lorenzo Lucca di testa e l’altra ancora su Solet in area piccola.

Sommer regista in emergenza: un dato in Inter-Udinese!

PARTICOLARITÀ – Sommer non solo è importante per il suo apporto tra i pali. Per Simone Inzaghi il portiere è il primo uomo da chiamare in causa nella fase di possesso. Quando l’Inter viene pressata uomo a uomo e Hakan Calhanoglu non ha spazi Sommer diventa automaticamente lo sbocco per creare superiorità numerica. La partita con l’Udinese lo mostra e le statistiche sono la testimonianza chiara: 60 tocchi del pallone, 37 passaggi riusciti su 52 provati in tutta la partita. Calhanoglu, da regista, ha solo due tocchi in più nei 64 minuti in campo e ha 54 passaggi provati. Fa impressione il paragone tra colui che dovrebbe essere il portiere e l’altro che è un regista, il centro del gioco nerazzurro.