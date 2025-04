Bologna show, Empoli tramortito e finale a Roma già prenotata

Il Bologna batte 3-0 l’Empoli al Castellani nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. La squadra di Italiano ipoteca il passaggio in finale. Domani Milan-Inter.

DISARMANTE – Al Castellani va in scena la prima semifinale di andata di Coppa Italia, che vede sfidarsi l’Empoli e il Bologna. Per entrambe si tratta di un evento storico. La squadra toscana non era mai arrivata alle semifinali della coppa nazionale, mentre il Bologna non ci arriva addirittura dal 1999. Ecco perché al Castellani c’è il pubblico delle grandi occasioni con ben 5 mila bolognesi arrivati dall’Emilia. Ma è una semifinale a senso unico, con la squadra di Vincenzo Italiano disarmante. Dopo un minuto, già Orsolini sussulta alla porta di Seghetti sfiorando il gol dell’1-0 con un bel diagonale di destro. La rete arriva al 22′ e a segnare ci pensa proprio l’esterno. Tredicesimo gol stagionale. Il Bologna non si ferma e sei minuti più tardi trova il raddoppio con Dallinga. Nel finale, l’Empoli prova a reagire e lo fa con Solbakken, ma bravo Skorupski a deviare. Nella ripresa, entra Sebastiano Esposito nella squadra di D’Aversa, ma la musica non cambia. Anzi, è il Bologna a segnare ancora e lo fa sempre con Dallinga al 50′. Al 69′, vicino al tris Orsolini, ma Seghetti ci mette una pezza. Nel finale, palo dell’ex Cambiaghi. Il match termina dopo 4′ di recupero. Insomma, il Bologna ha già ipotecato un posto per la finalissima dell’Olimpico e anche per la Supercoppa italiana a Riad. Il ritorno al Dall’Ara è in programma per il 24 aprile.

EMPOLI-BOLOGNA 0-3

22′ Orsolini, 28′ e 50′ Dallinga