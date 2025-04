Milan-Inter secondo Mauro: «Inter attrezzata ad un rischio!»

Milan-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia, sotto la lente di ingrandimento dell’ex giocatore e oggi opinionista Massimo Mauro.

ATTREZZATA – A Mediaset si parla della seconda semifinale di Coppa Italia, dopo che il Bologna ha demolito l’Empoli nella sfida di andata. Tra meno di 24 ore andrà in scena il derby di Milano tra Milan e Inter. Massimo Mauro si esprime sulla sfida di San Siro non azzardando però dei pronostici: «I derby sono i derby, non puoi dire prima cosa capiterà. L’Inter è attrezzata per cercare di non perdere più i derby, ma sono partite difficili proprio per le caratteristiche del Milan che può fare qualsiasi cosa. Grande tecnica, grandissimo contropiede ma lascia tanti spazi dietro. Ma non so che pronostico fare». In questa stagione, l’Inter ha avuto qualche difficoltà nei derby contro il Milan. In campionato, nelle due partite tra andata e ritorno, sono arrivati una sconfitta e un pareggio in extremis. Nel derby di Supercoppa in Arabia Saudita, i rossoneri hanno rimontato la Beneamata dal 2-0 al 3-2 finale. Ora il quarto atto di questa sfida infinita. Il match di ritorno ci sarà invece il 23 aprile. Le difficoltà rilevate da Massimo Mauro, peraltro, sono state ravvisate anche da Alessandro Budel ai nostri microfoni.