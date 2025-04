Frattesi, arriva il segnale! Inter-Udinese è servita a questo

Inter-Udinese è stata una partita singolarmente significativa per Davide Frattesi. Il centrocampista ha sfruttato l’occasione, mostrandosi come opzione credibile per Inzaghi.

OCCASIONE SFRUTTATA – Inter-Udinese era un’occasione per Davide Frattesi. Il centrocampista aveva ovviamente già inciso in altre partite, ma questa per il momento specifico aveva un valore a sé. Se l’ex Sassuolo infatti voleva dare un segnale, far capire di essere ancora dentro l’Inter, di poter essere un valore aggiunto, il momento era questo. E la risposta è arrivata ben chiara.

Inter, Frattesi lancia un segnale! Ora uniti fino alla fine

NUOVO INIZIO – Frattesi si è dimostrato un giocatore utile per Inzaghi. Capace di essere un’opzione credibile da titolare, e anche di incidere sul risultato. Un fatto per nulla scontato dopo gli ultimi mesi. Quell’esultanza così forte e rabbiosa dice tutto. Il sogno della Roma si è ripreso il suo status. Aveva un’occasione e ci ha messo la firma con gol. Questo deve rappresentare un nuovo inizio. Perché l’Udinese è solo il primo passo. Averlo fatto bene però è il miglior modo per iniziare.