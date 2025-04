Gentile: «Per l’Inter gestione ragionata delle forze! Inzaghi bravissimo»

L’Inter prima dell’Udinese aveva 9 partite in 28 giorni. Un numero veramente elevato di impegni per una squadra che vuole lottare su tutti i fronti. La gestione delle energie sarà fondamentale.

SFIDE IMPORTANTI – L’Inter dopo aver archiviato la pratica Udinese ottenendo 3 punti con qualche affanno nei minuti finali, si appresta ad affrontare i cugini rossoneri in Coppa Italia. Il Milan quest’anno è stata una delle poche squadre a mettere realmente in difficoltà l’Inter. Negli ultimi 3 incontri l’Inter esce sconfitta nella partita di andata a settembre, in supercoppa italiana dopo una clamorosa rimonta e infine il pareggio 1-1 trovato da Stefan de Vrij nei minuti finali agli inizi di febbraio. Riccardo Gentile su Sky spiega la gestione di Inzaghi per affrontare al meglio i rossoneri in coppa Italia e le restanti competizioni: «Si potrebbe parlare di gestione ragionata delle forze a prescindere dall’impegno. La sfida che attende i nerazzurri è molto importante».

L’Inter se è arrivata a lottare su tutti i fronti lo deve ad Inzaghi

GESTIONE PERFETTA – L’Inter, secondo il telecronista di Sky è forte anche grazie alla gestione di Simone Inzaghi:«C’è il rush finale in campionato, in Champions ci sono i quarti di finale, in coppa Italia semifinale con annesso il derby. Quindi è tutto importante, però Inzaghi, in questo è bravissimo a gestire la rosa, compatibilmente con i giocatori a disposizione. Alcuni sono indisponibili per infortunio. L’allenatore dell’Inter ha necessità di fare queste valutazioni di campo. Ad esempio a Parma ci saranno altre scelte come Dimarco che domani lascerà il posto a Carlos Augusto». L’Inter a causa degli infortuni e dei numerosi impegni sembra quasi sempre in emergenza. Il tecnico nerazzurro è dall’inzio del campionato che sta utilizzando chirurgicamente le rotazioni per risparmiare forze mentali ed energie. Fino a questo momento, da parte di Inzaghi, c’è stata una gestione perfetta della rosa a disposizione.