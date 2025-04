Sommer o Martinez, il portiere di Milan-Inter? C’è la soluzione – Sky

Il dubbio della vigilia di Milan-Inter tra Sommer e Martinez sembra ormai essersi risolto. Simone Inzaghi ha deciso il portiere del derby.

DUBBIO RISOLTO – Cresce l’attesa per il derby tra Milan e Inter, semifinale di Coppa Italia (vedi qui dove vederla). In casa nerazzurra, Simone Inzaghi non avrà a disposizione Lautaro Martinez, che qualche minuto fa ha pubblico un post su Instagram confermando il suo forfait, ma caricando allo stesso ambiente e compagni. In vista della partita di domani, il tecnico interista farà alcuni cambi. Tra questi sicuramente Joaquin Correa dal primo minuto proprio per sopperire all’infortunio del capitano. Ma non solo, il dubbio della vigilia era tra i pali: chi sarà il portiere di Milan-Inter tra Yann Sommer e Pepo? Matteo Barzaghi di Sky Sport dà la soluzione.

Martinez vince il ballottaggio con Sommer e gioca Milan-Inter

TITOLARE – Sarà Pepo Martinez a ricoprire il ruolo di numero uno nel derby. Inzaghi dunque non cambia le gerarchie: Sommer titolare in campionato e in Champions League, mentre Martinez è il portiere di Coppa Italia. Per lo spagnolo ex Genoa, che ha già dato riprova del suo talento tra i pali durante il periodo di forfait di Sommer, ritornerà dunque tra i pali. L’ultima partita giocata da Martinez è stata contro il Monza. Domani primo derby di Milano per lui.