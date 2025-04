Luis Henrique nel mirino dell’Inter: l’esterno ‘jolly’ trasformato da De Zerbi

L’Inter è alla ricerca di un nuovo esterno destro per la prossima stagione e tra i nomi valutati negli ultimi mesi c’è anche quello del brasiliano Luis Henrique dell’Olympique Marsiglia. Il brasiliano classe 2001, attualmente sotto la guida di Roberto De Zerbi, si sta distinguendo per la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli.

LA STRASFORMAZIONE CON DE ZERBI – Luis Henrique è arrivato a Marsiglia per la prima volta nel 2020 dal Botafogo, nel 2022 il ritorno in prestito in Brasile e al termine della stagione è tornato regolarmente a disposizione dei francesi. Inizialmente impiegato come ala sinistra nel 4-2-3-1, il brasiliano ha cambiato pelle con l’arrivo di De Zerbi, che lo ha trasformato in esterno a tutta fascia nel 3-4-1-2. I numeri della stagione parlano chiaro: 29 presenze tra campionato e coppe, 9 gol e 7 assist, con una crescita costante nel nuovo ruolo. La sua velocità, l’abilità nel dribbling e la capacità di arrivare sul fondo per servire i compagni lo rendono un candidato ideale per sostituire Dumfries, il cui futuro all’Inter è ancora incerto.

Inter e Marsiglia, rapporto positivo tra i due club: affare fattibile?

STRATEGIA NERAZZURRA – La trattativa potrebbe essere facilitata dai buoni rapporti tra i due club. Negli ultimi anni, diversi giocatori sono passati dall’Inter al Marsiglia, tra cui Joaquín Correa e Valentin Carboni, trasferiti in prestito. Ciò nonostante, il club francese non avrà di certo l’intenzione di regalare i propri calciatori. Luis Henrique nello specifico ha un contratto fino al 2028 e il suo cartellino è valutato intorno ai 30 milioni di euro. L’Inter dovrà studiare attentamente la strategia per provare ad abbassare la richiesta dell’OM, magari inserendo contropartite tecniche o valutando una formula che preveda il prestito con obbligo di riscatto.