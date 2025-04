Milan-Inter, probabile formazione: rotazioni da Inzaghi. Sei cambi!

Domani sera andrà in scena Milan-Inter, la prima delle due sfide stracittadine che metteranno in palio la finale di Coppa Italia. Simone Inzaghi orientato a effettuare qualche cambio di formazione rispetto alla partita contro l’Udinese. La probabile formazione di Milan-Inter.

LA PARTITA – Domani sera a San Siro andrà in scena il quarto derby stagionale tra Milan e Inter. Dopo le due sfide di campionato e la finale di Supercoppa italiana, le due milanesi si giocheranno in un doppio confronto l’accesso alla finale di Coppa Italia. Per i nerazzurri, a caccia del 10° trionfo nella competizione nazionale, quello di domanda rappresenta il primo snodo cruciale della stagione, per continuare a coltivare il sogno di trionfare in tutte le competizioni. L’Inter vorrà anche sovvertire l’andamento stagionale dei derby: fin qui la squadra di Inzaghi non è mai prevalsa sul Milan. Al contrario, per i cugini rossoneri, il derby di Coppa Italia rappresenta l’ultima occasione per salvare la stagione. La squadra di Conceicao, attualmente al 9° posto in Serie A, ha l’opportunità di vincere il secondo trofeo stagionale, che vorrebbe dire anche ottenere la qualificazione alla prossima Europa League. Rispetto all’Udinese ci saranno sei volti nuovi dall’inizio: Martinez, Bisseck, de Vrij, Bastoni, Barella e Correa.

Milan-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: rotazioni

ROTAZIONI – Nella probabile formazione dell’Inter nel derby, Inzaghi dovrebbe effettuare 5 cambi rispetto alla partita contro l’Udinese. Questo perché, nonostante l’appuntamento sia importante, il tecnico nerazzurro dovrà gestire le energie per i prossimi impegni contro il Parma in campionato, e soprattutto contro il Bayern Monaco in Champions League il prossimo mercoledì.

SCELTE – Toccherà a Josep Martinez difendere i pali della porta nerazzurra contro il Milan. Il portiere spagnolo, sempre preciso quando chiamato in causa per sostituire Sommer, resta il portiere di coppa. Davanti a lui agiranno Yann Bisseck, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, di ritorno dopo aver scontato la squalifica nell’ultimo turno di Serie A. Sulle fascia di destra verrà confermato Darmian, rispetto a Zalewski più adatto a contenere la pericolosa catena di sinistra rossonera, mentre a sinistra ci sarà Carlos Augusto, in vantaggio su Dimarco. In cabina di regia, complice la squalifica di Asllani, toccherà a Hakan Calhanolgu. Ai suoi lati Nicolò Barella e Davide Frattesi, confermato dopo il gol contro l’Udinese. Turno di riposo, almeno inizialmente, per Mkhitaryan. In attacco, complice le assenze di Lautaro e Taremi, scelte limitate per Inzaghi. Thuram sicuro di della maglia da titolare, al suo fianco chance per Correa, con Arnautovic pronto a subentrare.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Correa, Thuram.