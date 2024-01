Alle ore 20.45 di sabato si giocherà Monza-Inter, partita valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Simone Inzaghi ha in mente tre cambi rispetto alla settimana scorsa, la probabile formazione da Sky Sport.

SCELTE – L’Inter ha la possibilità di cancellare le ultime critiche e le voci sugli errori degli arbitri a favore. Al Brianteo contro il Monza i nerazzurri arrivano da primi in classifica e con il vento in poppa, ma con qualche defezione. Oltre al sicuro Juan Cuadrado anche Denzel Dumfries non è al 100%, per questo non sarà titolare. Al suo posto pronto Matteo Darmian. Oltre a questo cambio rispetto alla vittoria con il Verona Simone Inzaghi tiene in considerazione Stefan de Vrij, che potrebbe sostituire Francesco Acerbi mai a riposo. L’ultimo cambio è quello più scontato e vedrà il ritorno dal primo minuto di Federico Dimarco. Di seguito la probabile formazione dell’Inter per la gara di domani: Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.