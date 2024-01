Asllani, tieniti pronto! Su Calhanoglu pende la Spada di Damocle

Il calendario dell’Inter sta per intensificarsi e non di poco: tre trasferte nelle prossime quattro partite, divise su due competizioni: Serie A e Supercoppa Italiana. Con un pericolo a centrocampo: su Hakan Calhanoglu pende come la ‘Spada di Damocle’ il pericolo cartellino giallo. Per questo è necessario che Kristjan Asllan si faccia trovare pronto.

PERICOLO DIFFIDA – Così come Nicolò Barella, anche per Hakan Calhanoglu pende, proprio come la mitologica Spada di Damocle, il pericolo diffida. Un pericolo esteso anche alla Supercoppa Italiana, dal momento che ogni cartellino preso nella competizione varrà comunque per il campionato. In questo senso, se per Barella è già pronto Davide Frattesi, in regia l’unica alternativa è quella legata a Kristjan Asllani. Finora il centrocampista albanese non ha fatto benissimo nelle uscite da titolare (basti ricordare l’andata con la Real Sociedad o il ritorno con il Benfica in Champions League). Serve alzare l’asticella e serve farlo al più presto. Perché Calhanoglu potrebbe ritrovarsi a saltare la difficile trasferta contro la Fiorentina o, peggio ancora, lo scontro diretto a San Siro contro la Juventus. Ed ecco quindi che Kristjan Asllani dovrà farsi trovare pronto in entrambi i casi, in gare dall’alto coefficiente di difficoltà. E dimostrare di poter prendere, all’occorrenza, le redini della regia nerazzurra.