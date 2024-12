Inzaghi: «Qualche assenza, a destra è complicato! Cambi pronti»

Simone Inzaghi a margine della conferenza ha parlato a Sky Sport, rispondendo in particolar modo alle domande sulla formazione, sulle assenze e sul tipo di partita che si aspetta domani per la sua Inter.

GARA IMPORTANTE – Così Simone Inzaghi analizza Bayer Leverkusen-Inter di domani, gara valevole per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League: «Sappiamo l’importanza della partita. Giochiamo contro una squadra di assoluto valore che ha vinto le ultime cinque partite e che nell’ultimo anno e mezzo ha perso solo tre partite. Ci siamo preparati in questi due giorni nel migliore dei modi. L’Inter dovrà interpretare bene la gara, conosciamo bene questa squadra. Sono tecnici, giocano molto bene a calcio, portano pressioni forti, organizzate e riattaccano velocemente quando perdono palla. Dobbiamo essere bravi in entrambe le fasi».

PERCORSO – Simone Inzaghi prosegue poi con il percorso dell’Inter in Champions League finora: «Sappiamo tutti il percorso che stiamo facendo. Vogliamo continuare sapendo che domani affronteremo un avversario di assoluto valore. Dobbiamo cercare di farci trovare nel migliore dei modi».

Assenze e cambi, le parole sulla formazione di Simone Inzaghi per Bayer Leverkusen-Inter

CAMBI E ASSENZE – Simone Inzaghi parla poi in questi termini delle assenze e dei cambi che si prepara a fare per la gara di domani tra Bayer Leverkusen e Inter: «Ci saranno dei cambi sicuramente rispetto a venerdì. Abbiamo qualche assenza, come in questo periodo ce l’hanno tutti. Ora si è aggiunta anche quella di Dumfries che aveva 38 di febbre e non poteva venire via con noi. Con le assenze di Acerbi e Pavard mi complica un po’ le cose nel reparto difensivo. Ma per tutti gli altri c’è massima tranquillità».