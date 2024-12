CONFERENZA – Inzaghi e Calhanoglu in conferenza stampa, vigilia di Bayer Leverkusen-Inter

Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu sono stati i protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Bayer Leverkusen-Inter. L’allenatore e il centrocampista hanno risposto alle domande dei colleghi giornalisti presenti nella sala stampa della BayArena.

CONFERENZA INZAGHI E CALHANOGLU

19:47 Termina qui la conferenza stampa alla vigilia di Bayer Leverkusen-Inter.

Taremi lo vediamo molto spesso in Champions League. Che distanza c’è sul fatto che possa trovare la rete?

Io sono molto soddisfatto. L’ho voluto insieme alla società. I suoi compagni gli vogliono bene, in Champions League ha giocato tutte le partite da titolare e abbiamo raccolto 13 punti. Sappiamo che ci sono altri quattro attaccanti che come lui vogliono giocare. Lautaro Martinez e Thuram sono quelli che stanno giocando di più. Arnautovic mi ha dato tante risposte, in allenamento non si risparmia mai. Correa è tornato a stare bene, giocando all’Inter c’è sempre grande concorrenza.

Oggi l’Atalanta è prima, nei giorni scorsi le scaramucce su chi è favorito in Serie A: si può dire è favorita l’Atalanta?

Chiaramente sì, vanno fatto i complimenti a loro per quello che stanno facendo. Dirti chi è favorito mi torna difficile. Il tredici luglio ho detto che il campionato era avvincente e che ci sarebbero state tante protagoniste e che non sarebbe finito come gli ultimi anni con Inter e Napoli con un grande distacco. Il campionato è equilibrato. Le squadre in testa alla classifica sono cambiate. In più Lazio e Fiorentina sono due squadre rivelazione che stanno facendo un campionato unico.

A vedere i numeri dell’Inter ci sono delle differenze tra Champions League e campionato. Esiste una differenza di atteggiamento o di spirito? Entrambe le squadre sono vincenti

I numeri vanno letti, in Champions League abbiamo avuto un determinato percorso. In campionato dobbiamo alzare ulteriormente l’attenzione e la fase di non possesso. Le ultime partite le abbiamo fatte molto molto bene concedendo poco agli avversari. Domani sera sarà importante cercando di dare seguito a queste gare. Bisognerà alzare la corsa e lavorare di squadra nel migliore dei modi.

L’Inter negli ultimi tre anni e mezzo ha un incasso netto di 150 milioni vincendo anche titoli. Ti sei dato una spiegazione del perché questi attacchi e queste osservazioni da parte degli altri?

Come ho detto più di una volta, io alleno l’Inter e ho questa grande fortuna. I ragazzi in tre anni e mezzo mi hanno dato tutto, io so da dove sono partito insieme a questi giocatori. Sappiamo dove siamo arrivati, quello che ho detto dopo il Parma mi riferisco agli ultimi 10 anni di Inter: dal 2011 al 2021, la squadra ha faticato in Europa. Abbiamo creato un grande gruppo grazie allo staff, società e tifosi. Tutti quanti dicono che questo cammino sia partito dalla finale di Istanbul, ma il primo anno è stato ugualmente importante. Penso alle sfide contro Real Madrid e Liverpool

La partita con l’Atalanta l’avete studiata? Dato che sono stati gli ultimi in Europa ad averlo vinto contro il Bayer Leverkusen

Affrontare loro non è mai semplice, ci siamo concentrati sul Leverkusen perché ultimamente ha giocato a quattro in difesa. Per lunghi tratti ha giocato anche a tre. Siamo pronto per affrontarli con qualsiasi modulo. È una squadra riconoscibile, allenata da un ottimo allenatore che ha portato i suoi principi in una squadra che costruisce bene dal basso e attacca gli spazi.

È arrivato il momento di fare qualche calcolo?

Conosciamo qual è stato il nostro cammino. A 17 punti potresti essere sicuramente agli ottavi, a 18 sicuramente. A partire da domani dovremmo cercare di fare il massimo. Giochiamo contro una delle squadre più forti d’Europa, in sedici mesi ha perso solo tre partite.

19:36 termina la conferenza stampa di Calhanoglu. Comincia quella di Simone Inzaghi

Conosci questo club, cosa dovete aspettarvi?

Loro sono dei giocatori forti con un allenatore che li ha presi in un momento difficile e li ha portati in alto. Da sempre questo è un club di grande tradizione, giocatori forti e giovani. Dovremmo stare attenti nelle ripartenze, ma noi stiamo bene. Stiamo facendo un ottimo percorso in Champions League.

Sei cambiato più tu o il Bayer Leverkusen?

Sono cresciuto tanto, anche a livello personale: quando diventi papà impari tante cose, sei più attento e hai un senso di responsabilità nei confronti della tua famiglia.

Qual è la differenza di un mister come Simone Inzaghi, anche a livello umano?

Io a Leverkusen ho giocato da trequartista, qualche volta da esterno, con l’età sono andato all’indietro… Scherzi a parte, posso solo ringraziare il mister e il suo staff tecnico, loro hanno lavorato tantissimo per farsi crescere. Grazie a loro sono diventato il giocatore che sono

Xabi Alonso ha detto che sei importante come Kimmich per il Bayern Monaco

Sicuramente mi fa piacere. Quando un allenatore ti dice una cosa del genere, è un complimento. Io lo ringrazio, ma io guardo a me stesso. Gioco per l’Inter

Le statistiche dicono che sei il calciatore di Champions League che recupera più palloni. Ci racconti come sei diventato un giocatore del genere?

Dovremmo chiederlo al mister e al suo staff tecnico (ride, ndr). Lui mi ha visto in quel ruolo e io ho fatto del mio meglio. Sto migliorando e sto ancora crescendo. Mi sento bene perché ho dei compagni che mi aiutano

Cosa si prova a tornare a casa? Pensavi di poter fare questa carriera?

Non vedo l’ora di rivedere qualche mio ex compagno, sono stati tre anni emozionanti. Giocare in Italia non è stato facile, ho dovuto imparare la lingua e nuovi ruoli. Sono contento di questo cammino e miglioro sempre di più.

19:28 Comincia la conferenza stampa, Hakan Calhanoglu sarà il primo a parlare.

19:17 La conferenza stampa slitta di venti minuti dopo il ritardo causato dal viaggio. L’aereo dei nerazzurri, infatti, è arrivato con qualche minuto di ritardo.

19:05 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu, alla vigilia del match di Champions League tra Bayer Leverkusen e Inter. I due risponderanno alle domande dei colleghi presenti in sala stampa.