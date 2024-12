Calhanoglu: «Ruolo, ringrazio il Mister. Champions League? Obiettivi in testa»

Intervistato da Sky Sport a margine della conferenza stampa prima di Bayer Leverkusen-Inter, Hakan Calhanoglu ha risposto alle domande sul suo ruolo davanti alla difesa e sugli obiettivi in Champions League

RUOLO – Hakan Calhanoglu si sta esprimendo ad altissimi livelli all’Inter grazie al ruolo da vertice basso davanti alla difesa, un ruolo che ha iniziato a fare proprio in nerazzurro. E per il quale ringrazia Simone Inzaghi e non solo: «Qualche volta ho giocato da trequartista, altre da esterno, ma adesso mi trovo bene in questo ruolo. Ringrazio il Mister e lo staff tecnico che mi hanno visto bene lì. Io ho provato di migliorarmi in quel ruolo e mi sento bene».

Bayer Leverkusen-Inter e l’obiettivo Champions League: le parole di Calhanoglu

AVVERSARIO DIVERSO – Hakan Calhanoglu ha poi parlato di Bayer Leverkusen-Inter e del livello dei tedeschi rispetto alle altre squadre affrontate sinora: «Sono diversi perché hanno un percorso molto importante. Con Xabi Alonso stanno giocando benissimo. Li ha presi in un momento difficile e li ha riportati su. Sono sempre una squadra forte e importante, anche quando io giocavo qui. Domani sarà una bella sfida».

OBIETTIVI – Infine Hakan Calhanoglu ha fatto chiarezza sugli obiettivi dell’Inter in Champions League: «Stiamo bene, meritiamo di essere dove siamo. Abbiamo giocato contro grandi squadre come Arsenal, Lipsia e Manchester City. Domani non sarà facile, ma abbiamo degli obiettivi importanti in testa. Domani proveremo a dare tutto in campo».