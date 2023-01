Inter-Napoli, per Spalletti due dubbi di formazione ma non in attacco

Inter-Napoli, stasera alle 20.45, vedrà il secondo ritorno da ex di Spalletti dopo il 3-2 della scorsa stagione (vedi precedenti). In formazione l’allenatore toscano sembra aver scelto l’attacco mentre resta un dubbio tra difesa e centrocampo.

BOCCHE DI FUOCO – Per Inter-Napoli il tridente di Luciano Spalletti torna a essere quello titolare. Lo strepitoso Khvicha Kvaratskhelia, sei gol in dodici presenze, aveva saltato le ultime tre giornate causa lombalgia. Ora è perfettamente recuperato e ricompone il tridente con Victor Osimhen (capocannoniere della Serie A con nove gol) e Matteo Politano. Quest’ultimo è un ex Inter alla pari di Luciano Spalletti ed è in vantaggio rispetto a Hirving Lozano. A proposito di giocatori dal passato nerazzurro nel Napoli ci sarà titolare anche Juan Jesus, visto che Amir Rrahmani ha appena recuperato da un infortunio che lo ha tenuto fuori dalla partita con la Cremonese (era il 9 ottobre). Gianluca Gaetano unico indisponibile (vedi convocati).

I DUE DUBBI – La formazione di Spalletti per Inter-Napoli sembra avere nove maglie assegnate su undici. Ne rimangono due: il terzino sinistro e l’interno destro. Per il ruolo di laterale, dove a destra Giovanni Di Lorenzo è indiscutibile, c’è Mathias Olivera favorito seppur di poco su Mario Rui. Come mezzala invece occhio a Tanguy Ndombele, rispetto ad André Frank Zambo Anguissa che sarebbe il titolare naturale ma è rientrato dai Mondiali un po’ in ritardo di condizione. In mezzo al campo sicura invece la presenza di Stanislav Lobotka davanti alla difesa e di Piotr Zielinski (che con l’Inter si esalta sempre) come interno sinistro. L’undici titolare degli azzurri si completa con Alex Meret in porta e Kim Min-jae in difesa, quest’ultimo a sua volta recuperato. Questa la probabile formazione di Spalletti per Inter-Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mathias Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.