Skriniar e de Vrij hanno in mano la spada di Damocle che pende sull’Inter

Milan Skriniar e Stefan de Vrij sono in scadenza di contratto con l’Inter. Dal 1° febbraio saranno liberi di firmare eventualmente con altri club. Tuttavia, la società vuole tenere entrambi i difensori, sebbene a condizioni diverse. Condizioni che – però – possono essere dettate dai giocatori stessi.

FONDAMENTA FRAGILI – Lo abbiamo già detto, ma è bene ribadirlo. Dal 1° luglio 2023 l’Inter potrebbe avere un solo difensore di ruolo in rosa. Il 30 giugno scadranno infatti i contratti di Milan Skriniar e Stefan de Vrij (tra gli altri), e ad oggi non è ufficiale il rinnovo di nessuno dei due. La società è fiduciosa che tanto il 37 slovacco quanto il 6 olandese rinnoveranno. Tuttavia il rischio che ciò non avvenga è presente, e non va sottovalutato. A prescindere da come andrà a finire, l’Inter dimostra ancora una volta una pessima capacità di pianificazione. E ha servilmente messo in mano ai due difensori la spada di Damocle che pende sulla difesa nerazzurra.

Inter, la forza contrattuale sovverte la programmazione

SCARSA RICONOSCENZA – Skriniar e de Vrij stanno vivendo la stessa dinamica che ha coinvolto Ivan Perisic un anno fa. Nonostante l’indubbio contributo ai recenti successi dell’Inter, entrambi sono arrivati a discutere il rinnovo a poche settimane dall’ultimo semestre di contratto. Una situazione che nel peggiore dei casi potrebbe rivelare scarsa riconoscenza da parte del club (ma non è questo il caso). Ma che nel caso nerazzurro testimonia ancora una volta le grandi difficoltà che viziano l’operato della dirigenza. E che ora sovverte le forze contrattuali in campo.

SCENARI FUTURI – Sia Skriniar sia de Vrij hanno infatti la palla in mano (o tra i piedi, vista la professione). Sta a loro decidere se accettare o meno l’offerta dell’Inter. Lo slovacco per guadagnare lo status (anche economico) di pilastro della squadra. L’olandese per rimanere in una realtà ormai nota, accontentandosi di un’offerta al ribasso. Offerta comunque congrua – quella per de Vrij – all’età (30 anni) e al recente periodo di prestazioni non felicissime. Se entrambi rinnovassero, l’Inter potrebbe programmare il rinforzo della difesa in modo adeguato. In caso contrario, il club perderebbe 2/3 della difesa granitica delle ultime tre stagioni. E perderebbe entrambi a parametro zero, trovandosi quindi obbligato a ricostruire il reparto senza fare leva sugli incassi. Il peggior scenario possibile, che l’Inter stessa ha permesso di ipotizzare. Che può essere vanificato da Skriniar e da de Vrij. Ma è bene dire sin da subito che nessuna colpa andrebbe attribuita ai due giocatori, in tal caso.