Precedenti Inter-Napoli: Lautaro Martinez ha aperto la striscia positiva

Inter-Napoli si giocherà alle 20.45 e i precedenti in casa sorridono ai nerazzurri. È in corso una lunga striscia positiva in Serie A, aperta da uno dei possibili protagonisti di stasera: Lautaro Martinez.

I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà l’Inter-Napoli numero 85 in casa. Le vittorie nerazzurre sono 58, quelle dei partenopei 10 mentre i pareggi 18, con un totale di 169 gol fatti e 79 subiti. L’ultimo precedente al Meazza risale al 21 novembre 2021, un gran 3-2 in rimonta con i gol di Hakan Calhanoglu su rigore, Ivan Perisic e Lautaro Martinez (vedi highlights). Successo che avviò il momento più esaltante dell’esperienza di Simone Inzaghi alla guida dell’Inter. Il totale dei precedenti, inclusi cioè anche quelli a Napoli e sempre in tutte le competizioni, vede 77 vittorie dell’Inter, 50 azzurre e 44 pareggi. I gol fatti sono 253, 187 quelli subiti. Si è giocato, oltre che in Serie A, anche in Coppa Italia.

TORO DECISIVO! – In Serie A in casa nei precedenti 53 vittorie dell’Inter, 9 del Napoli e 17 pareggi (162 reti a favore, 74 contro). Dei successi appena citati quattro consecutivi (in mezzo 0-1 nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, 12 febbraio 2020), striscia iniziata grazie a un possibile protagonista di stasera: Lautaro Martinez. Fu il Toro a decidere, da subentrato, il big match del 26 dicembre 2018 con l’unico gol della partita al 91′. A seguire in gol anche nel 2-0 del 28 luglio 2-0 (l’altro di Danilo D’Ambrosio) e nel già citato 3-2 della scorsa stagione, mentre l’1-0 del 16 dicembre 2020 lo firmò Romelu Lukaku su rigore. In carriera Lautaro Martinez ha ottimi precedenti nelle sfide fra Inter e Napoli: quattro gol in dieci presenze contro i campani. Soltanto a Cagliari (otto gol), Milan (cinque) e Salernitana (cinque peraltro in sole tre partite) ha segnato di più.