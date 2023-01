Lukaku titolare in Serie A dopo 4 mesi: osservato speciale in Inter-Napoli

Romelu Lukaku dovrebbe partire titolare in Inter-Napoli. Il belga ritroverà una maglia da titolare in gara ufficiale a quattro mesi dall’ultima volta

RIENTRO – Romelu Lukaku scenderà in campo dal 1′ in Inter-Napoli. L’attaccante belga ritrova una maglia da titolare in gara ufficiale a distanza di circa 4 mesi dall’ultima volta: era Lazio-Inter del 26 agosto. Da lì in poi un lungo calvario, dovuto al grave infortunio al tendine della coscia che non gli ha permesso di scendere in campo nella prima parte di stagione. Questa sera, contro gli azzurri di Spalletti, tutti gli occhi saranno puntati sull’attaccante belga: il numero 90 dell’Inter dovrà dimostrare di aver smaltito la delusione post Mondiale e di essere cresciuto di condizione nei giorni di lavoro svolti ad Appiano Gentile. “Big Rom”, in quattro sfide contro i Partenopei, ha raccolto tre vittorie ed un pareggio. In due delle tre occasioni in cui l’Inter ha portato a casa i tre punti, Lukaku ha messo lo zampino sulla vittoria.