Giuliani: «Inter, se vince col Napoli riapre! Sozza? Spalletti ha fatto bene»

Fulvio Giuliani, in collegamento su Sky Sport, ha parlato di Inter-Napoli in programma questa sera. Il giornalista analizza i possibili risvolti della sfida

SFIDA – Queste le parole di Giuliani: «Inter-Napoli? La sosta è una grande incognita. L’intera italia che non tifi Napoli è con l’Inter stasera per un successo nerazzurro o comunque non una sconfitta. Non si fa che dire che se i nerazzurri vincono riaprono il campionato ma c’è anche l’ipotesi opposta: se i partenopei vincono a quel punto è dura per tutti. Sozza? Mi sono piaciute le parole di Spalletti, che ha respinto sul nascere una certa narrazione che è venuta fuori negli ultimi giorni per cui sarebbe in movimento qualcosa di anti-meridionale. Il tecnico ha respinto questa storia ed ha fatto benissimo»