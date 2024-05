Plastino: «Inter? Non entro nei conti! Non è l’unica così»

Sono giorni frenetici in casa Inter, per la questione societaria con Zhang e Oaktree. Il direttore di Radio Sportiva Plastino, in un suo intervento per la trasmissione Microfono Aperto, non vuole esporsi più di tanto sulla vicenda.

NO SECCO – L’Inter è arrivata al momento di svolta, nella questione Zhang-Oaktree. Ma Michele Plastino vuole aspettare ancora prima di dare un giudizio definitivo: «Sinceramente non è un mio piacere entrare in merito a tutti i conti e conteggi, perché impazzisco. Questo non appartiene solo all’Inter, ma a tutte le squadre. La mia scelta è parlare del campo, dove inevitabilmente siamo spettatori».

Plastino commenta le dichiarazioni di Abodi sull’Inter

IL COMMENTO – Nel martedì da poco concluso, il ministro Andrea Abodi ha parlato di tutto quanto sta succedendo attorno alla proprietà dell’Inter. Su questa situazione, Plastino ha invece qualcosa in più da dire: «Adesso la cosa si fa più complicata, dopo quello che è stato l’intervento di Abodi. Sappiamo bene quali polemiche ci sono sul tema di una maggior attenzione per quanto riguarda i conti delle società di calcio. Staremo un po’ a vedere, però la vita e la società è fatta di questo: in alcuni settori ci sono delle facilitazioni, in altri no».