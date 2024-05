Abodi: «Oaktree-Inter? Continuità gestionale, ma pagina non positiva»

Abodi ha detto la sua sull’imminente passaggio di proprietà in casa Inter tra Zhang e Oaktree. Il Ministro dello Sport sottolinea due concetti.

FUTURO INTER − Sulla situazione in casa nerazzurra tra Zhang e Oaktree si è espresso direttamente dall’Olimpico durante un evento del Roma Club Gerusalemme il Ministro dello Sport Andrea Abodi: «Questa occasione garantisce la continuità gestionale, mi auguro che questa esperienza possa essere utilizzata in futuro per fare in modo che non si ritrovi più in queste condizioni. Sono imprese private e se si vogliono accendere finanziamenti di varia natura è legittimo ed è previsto dalle norme. Non è una pagina positiva, evidente l’ente terzo serve anche a prevenire sperando che questo strumento possa consentire anche una riflessione affinché le regole siano certe e le decisioni conseguenti».