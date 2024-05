Giletti ripensa a Marotta e allude: «Decisioni prese nei palazzi»

Giletti, personaggio televisivo e tifoso della Juventus, ripensa al management di Beppe Marotta alla Juventus, che ora lavora all’Inter.

POTERE − Su Radio Sportiva, Massimo Giletti non si dà pace per l’addio di Marotta dalla Juventus per l’Inter di qualche anno fa e ne spiega la motivazione: «Giuntoli vale più dell’acquisto di un centravanti, ma deve essere supportato a livello aziendale che si occupa di gestione e potere. Potere in ottica passaggio e presenza a Roma. Le decisioni si prendono nei palazzi e se non stai per anni nei palazzi alla fine la paghi».