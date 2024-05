Prima Pagina IN Edicola: Oaktree azzera il CdA e Inter a Marotta

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter a Marotta. Si allungano i tempi per il rinnovo di Lautaro. Le prime mosse di Oaktree: azzera il CdA e affida tutte le deleghe all’AD scudetto. Zhang non ha rimborsato il prestito da 375 milioni di euro e il fondo americano è subito entrato in azione: controllerà il club nerazzurro. Due obiettivi: continuità e saldo in pareggio.

TUTTOSPORT

Niente Inter in prima pagina.