Inter già fatta al 70-75%. E il restante? La strategia è chiara − SI

L’Inter, oltre al passaggio di proprietà, pensa anche al mercato. Dettagli sul budget per la stagione 2024/2025, con già ottimi rinforzi.

STRATEGIE – Come riferisce Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia, il mercato dell’Inter ha già una sua progetto importante con grande attenzione già a partire dalla stagione appena trascorsa. Secondo l’esperto il mercato dei nerazzurri al 70-75% per la stagione 2024/2025 era stato già completato a gennaio avendo chiuso quelle due operazioni, evidenziando un’organizzazione precoce e mirata da parte della dirigenza interista. I vari Marotta e Ausilio, fuoriclasse nel loro settore, infatti si sono già mossi con largo anticipo a gennaio e adesso nelle prossime settimane l’obiettivo sarà quello di puntellare una rosa giù forte.

L’Inter attende e valuta le situazioni in attesa del grande annuncio

RIMANENZE – L’Inter, in attesa dell’annuncio del cambio di proprietà, ha compiuto due importanti mosse nel mercato invernale,(Zielinski, Taremi) che hanno costituito una parte significativa delle loro operazioni complessive. Tuttavia, Pedullà ha sottolineato che c’è ancora spazio per migliorare e per completare il restante 25%. Suggerendo che per fare ciò e migliorare ancora c’è tempo, aggiungendo che il club sta valutando attentamente le opzioni disponibili per rinforzare ulteriormente la rosa. Tre ruoli in particolare da puntellare: la porta, il difensore centrale, l’esterno di destra e un nuovo attaccante.