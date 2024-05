Oaktree-Inter, un punto non è chiaro! Elliott? Una differenza − Sky

Tra pochissime ore Oaktree diventerà il nuovo proprietario dell’Inter. Il fondo americano si prepara a rilevare il club dagli Zhang.

UN INTERROGATIVO − Luca Marchetti, ospite negli studi di Sky Sport 24 si espone sulla questione Oaktree-Inter: «Escussione del pegno che riguarda il 99.9%. Bisogna aspettare mezzanotte e domani mattina inizieranno le questioni burocratiche relative a questo passaggio di quote. Immagino ci siano anche delle clausole che entrambe le parti dovranno rispettare. Un punto non è chiaro: che cosa ha intenzione di fare Oaktree con il club? Allora nell’immediatezza ci sarà continuità aziendale, quindi il management rimarrà. Ma Oaktree vorrà subito vendere oppure gestire la società per un certo periodo di tempo come ha fatto Elliot col Milan con una differenza: in quel caso Elliot lo vinse dopo lo scudetto, quindi l’Inter lo ha già vinto. Da chiarire prima cosa e giusto che ci sia subito una comunicazione anche per rispetto dei tifosi. E ribadisco: non è a rischio la sussistenza dell’Inter. L’Inter operava in una situazione di emergenza anche adesso e lo faceva operando nel miglior modo possibile. Ma già Oaktree conosce benissimo la realtà dell’Inter, perché ha due dirigenti nel CdA nerazzurro».

Oaktree e l’avvicendamento con la famiglia Zhang

A ORE − Manca ormai pochissimo all’avvicendamento in casa Inter, con il fondo Oaktree Capital che rileverà quasi il 100% delle quote di Zhang, pronto a lasciare dopo non aver saldato il debito. Il cambiamento non sarà ovviamente domani, ma nelle prossime settimane. Nella giornata di domani, dovrebbe esserci il comunicato ufficiale che ufficializzerà questo cambio di proprietà.