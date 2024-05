Rinnovi Inter congelati, ma non troppo: un budget sul piatto − Sky

La situazione legata al cambio di proprietà tira in ballo anche il tema sui rinnovi Inter. Ovviamente il passaggio di consegne tra Zhang e Oaktree incide, ma nessuna paura.

RINNOVI − Dopo aver parlato della situazione societaria con Oaktree ad un passo dal prendersi il club, Luca Marchetti ha aggiornato sull’altro importante tema: «Rinnovi Inter? Non saranno messi secondo me in stand-by. Non sappiamo neanche chi sarà un nuovo presidente dell’Inter, ma parto dal presupposto: rimarrà questo management ed evidentemente gli verrà data fiducia e si opera come all’interno di un recinto. C’è a disposizione un budget e l’Inter ha dato un certo budget per poter rinnovare questi contratti. Firma non arrivata? Quando c’è un cambio di proprietà questi rinnovi vengono temporaneamente congelati. Non si può impegnare un nuovo proprietario per impegnare un contratto importante. Ma le firme di Lautaro Martinez, Inzaghi e Barella rimangono una formalità! Il management dirà che questi rinnovi saranno indispensabili».

Rinnovi Inter, tre importantissimi: Oaktree sa

IN BALLO − Sono tre ovviamente i casi Inter in ballo e caldi: quelli di Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Simone Inzaghi. Se per vice capitano e allenatore, manca veramente solo l’annuncio, qualcosina in più da fare invece tocca per trovare l’accordo con il capitano. C’è ancora distanza tra le parti, nonostante la volontà sia quella di proseguire insieme e rinnovare fino al 2028. Nelle prossime settimane, una volta decisa la situazione societaria, tutto potrebbe definirsi.