Ordine: «Lautaro Martinez? O ritocco o è difficile. Agente chiaro»

Franco Ordine ha parlato del rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. Il giornalista, di fede rossonera, cita anche il suo procuratore.

LA SITUAZIONE − Su Telelombardia, Franco Ordine dice la sua sul rinnovo di Lautaro Martinez: «Ho l’impressione che nel passato ci sia stata un’intelligente campagna per congelare le difficoltà che emergevano. Ricordo quando il procuratore di Lautaro Martinez spiegava lo stato dell’arte: lui diceva se mi chiedete se Lautaro vuole restare all’Inter la mia risposta è sì, ma se mi chiedete se siamo vicini all’accordo la mia risposta è no. Non si è fatta molta strada. Se Lautaro Martinez chiede 12 milioni e se Oaktree pare abbia già detto che la linea guida debba rimanere quella già osservata negli anni precedenti ovviamente l’Inter non può trattare per 12 milioni. O c’è un ritocco a scendere di Lautaro o se no la vedo un po’ complicata».