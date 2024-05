Borghi: «Inter? Uno il vero capitale! Se avessi un asset così…»

Borghi parlando della situazione societaria dell’Inter si è messo nei panni del nuovo imminente proprietario del club campione d’Italia.

VERO CAPITALE − Stefano Borghi durante Taconazo su Cronache di Spogliatoio si esprime sull’Inter: «Su come opererà il nuovo azionista dell’Inter vedremo, sicuramente non sarà un mecenate che metterà i suoi averi e li spende per l’Inter, ma sarà un altro azionista che cercherà di agire per guadagnarci. L’Inter ha un capitale fortissimo che rappresenta il vero grande fattore: l’area sportiva. Area intesa come giocatori, staff tecnico e poi la dirigenza veramente fuoriclasse. Ha fatto sembrare una questione agevole una situazione che era veramente spinosa. Se mi ritrovo in mano una società del genere, che è un asset, mi immagino che nel brevissimo periodo non vada a cambiare tantissimo. Da capire quello che ha in mente questa nuova proprietà: vendere subito o c’è l’idea di operare un po’ prima di capire come andare a guadagnare. Per la prossima stagione non credi si cambi così tanto».