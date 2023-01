Esposito nel mirino del Benevento dopo il flop in Belgio: con lui altri due – CdS

Esposito cambierà presumibilmente squadra dopo l’ennesimo prestito fallimentare, quello all’Anderlecht in Belgio. Su di lui c’è il Benevento, col Corriere dello Sport che parla di tre nomi con altrettanti profili diversi.

SCELTA DA FARE – Per Sebastiano Esposito il prestito all’Anderlecht non ha avuto (di nuovo) fortuna. Per lui appena due gol in ventuno presenze e soprattutto pochi minuti (751′ complessivi, quasi nessuno da ottobre in poi). Ora l’Inter, proprietaria del suo cartellino, dovrà decidere cosa fare. Stando al Corriere dello Sport si è fatto avanti il Benevento, che cerca il rilancio in Serie B. I sanniti devono scegliere se prendere Esposito oppure un esterno (Marcin Listkowski del Lecce) o un trequartista (Mattia Valoti del Monza).

Fonte: Corriere dello Sport – Massimo Boccucci, Daniela Gangemi, Franco Santo