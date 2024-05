IN – Satriano via dall’Inter? Primi colloqui con un club in Liga!

Nel caos delle ore che precedono il cambio di proprietà in casa Inter il mercato non si ferma. Martin Satriano tornerà a giugno in nerazzurro, ma per poco. L’agente già si muove, la redazione di Inter-News.it ha raccolto novità sul suo possibile futuro in Liga.

FUTURO – La stagione di Martin Satriano al Brest è stata stellare, in tutti i sensi. I suoi 4 gol e 4 assist in 33 presenze in Ligue 1 sono stati decisivi per la qualificazione del club francese alla Champions League per la prima volta nella storia. L’attaccante uruguagio tornerà all’Inter ancora una volta a giugno alla conclusione del suo secondo prestito con il Brest. La redazione di Inter-News.it ha raccolto informazioni sul suo futuro, in particolare sull’interesse di un club.

Satriano, l’agente a contatto con un club

COLLOQUI – L’agente di Satriano negli scorsi giorni ha parlato con il Betis Siviglia, squadra che milita in Liga e che attualmente, a una giornata dalla fine del campionato, occupa il settimo posto. L’anno prossimo giocherà la Conference League, in quanto i suoi 56 punti non gli permettono di raggiungere almeno la sesta Real Sociedad a quota 60 per l’Europa League. Il Betis Siviglia vorrebbe diminuire l’età media del reparto attaccanti, Satriano rientra nei piani degli spagnoli in quanto è un classe 2001. L’Inter spinge per chiudere con un trasferimento a titolo definitivo, mentre l’altra parte apre solamente ad un prestito. Difficile perciò la trattativa. Per quanto riguarda la sua permanenza al Brest, infine, tutto dipende dalla quantità di denaro disponibile per i francesi.

