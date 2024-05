Satriano e il Brest nella storia: bella vittoria e Champions League!

Il Brest ha vinto 3-0 sul campo del Tolosa qualificandosi aritmeticamente in Champions League. Satriano ha giocato nuovamente titolare.

STORIA − Festeggia il Brest che si qualifica in Champions League dalla terza piazza della Ligue 1. Un traguardo storico della squadra bretone, che ha battuto all’ultima giornata il Tolosa in trasferta grazie alle reti di Camara, Amavi e Lala. Per Satriano, nuovamente titolare, 87 minuti nelle gambe. Il centravanti uruguaiano, in prestito dall’Inter, ha giocato una stagione davvero bella e positiva aiutando il Brest a qualificarsi alla Champions League mettendo a referto sei gol e quattro assist in 36 partite complessive. Sicuramente una bella notizia per lui, classe 2001, che dimostra la sua grande crescita. Tutto al contrario invece di Joaquin Correa, che non ha giocato neanche un minuto col Marsiglia.