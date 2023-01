Inter-Napoli, atteso big match: 25 convocati per Spalletti, torna Rrahmani

Inter-Napoli è la sfida in programma domani (mercoledì 4 gennaio) a San Siro alle ore 20.45, valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Spalletti, che oggi ha svolto l’ultimo allenamento prima della partenza (vedi articolo), ha diramato la lista dei 25 convocati per il big match

Inter-Napoli, i 25 convocati di Spalletti: torna Rrahmani

Portieri: Meret, Sirigu, Marfella

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedadka

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elman, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone