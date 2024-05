Zanetti su una poltrona di Oaktree. Ecco il ruolo che potrebbe ricoprire – TS

L’Inter guarda con attenzione il futuro dei prossimi giorni. Oaktree dovrà smantellare e rifare il nuovo Consiglio di amministrazione. E poi spunta Javier Zanetti alla guida dei nerazzurri, scrive Tuttosport.

SOCIETÀ – Se da un lato il corpo dirigenziale verrà confermato in blocco, il Consiglio di amministrazione dell’Inter subirà un vero terremoto. Oaktree diventerà azionista al 99,6% (con lo 0,4 in mano ai piccoli azionisti) e questo si rifletterà nella composizione del CdA. A questo si aggiunge che dovrà essere risolta la questione legata al presidente che con l’addio di Steven Zhang sarà vuota. Nell’era Suning erano dieci i membri del consiglio di amministrazione, Carlo Marchetti e Amedeo Carassai che riportavano a Oaktree. I due, non legati al fondo, non rientrano nei papabili per la poltrona da presidente.

C’è solo un capitano. Zanetti, trascinatore anche da dirigente

CAPITANO – Come scrive Tuttosport, il fondo californiano potrebbe piazzare il nome di un tecnico oppure optare per un candidato di bandiera. Nel secondo caso impossibile non pensare a Javier Zanetti alla guida dei nerazzurri. L’argentino negli ultimi 3/4 anni ha studiato da dirigente, ha frequentato master e seguito percorsi ad hoc per il mondo del calcio. Non va dimenticato inoltre la capacità attrattiva che ancora oggi Javier Zanetti ha nei confronti dei giocatori argentini, un mercato sempre proficuo per l’Inter. In tal caso, sarebbe come mettere l’interismo al centro del villaggio in caso fosse lui a prendere la sedia vacante di Zhang.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino